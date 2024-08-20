Директор Школы Свободы: наши ученики почти готовы полностью перейти на обучение на эстонском языке
Директор Школы Свободы Ольга Селищева на праздновании Дня восстановления независимости Эстонии в Кадриорге отметила, что пришла с таким же солнечным настроением, как и погода в этот день.
Она выразила надежду, что каждый день мог бы быть таким же светлым и радостным для всех стран. С 1 сентября в Эстонии грядут значительные перемены в сфере образования.
Оценивая подготовку украинской школы к новому учебному году, Селищева подчеркнула:
— Мы были готовы с самого начала. Наши ученики продолжают обучение в том же режиме, что и с первого года. Сейчас уже третий год, и мы учимся по системе 60 на 40: большую часть занятий дети проходят на эстонском языке. Думаю, что скоро они будут полностью готовы к обучению на эстонском. Что касается педагогов, школа укомплектована необходимым составом.