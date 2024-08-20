Министр инфраструктуры Свет раскритиковал Таллинн за чрезмерные перекрытия улиц при ремонте дорог

Свет отметил, что как человек, долгое время отвечавший за дорожные работы в Таллинне, он хорошо понимает необходимость реконструкции и завершения начатых проектов, таких как ремонт улиц и строительство нового виадука.

У него нет вопросов к необходимости этих работ, включая ремонт трамвайных путей. Однако Свет выразил обеспокоенность тем, что в этом году город слишком легко позволял владельцам техносетей перекрывать улицы, когда многие дороги уже были закрыты. „В этом году город слишком просто позволял владельцам техносетей перекрывать улицы, особенно в условиях, когда и так уже было много закрытых участков“, - отметил Свет.

Он надеется, что в будущем мэрия будет более строго подходить к таким перекрытиям, чтобы не усложнять ситуацию.

Тем не менее, он, как и многие горожане, рад завершению строительного сезона и возвращению трамваев на маршруты, с нетерпением ожидая их запуска до порта.