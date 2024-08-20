Алика Милова: как для человека из Нарвы с родным русским для меня огромная честь быть на президентском приеме

По ее словам, что для неё этот выход на Президентский прием имеет гораздо большее значение, чем просто возможность продемонстрировать платье. Она подчеркнула, что участие в мероприятии второй год подряд для неё — это большая честь, особенно как для человека из Нарвы с русским языком.

„Для меня это однозначно что-то большее. Это огромная честь быть здесь на этом мероприятии второй год подряд. Для меня это очень важно как для человека, приехавшего из Нарвы, где родной язык русский“, - рассказала она.

Алика также прокомментировала свой приход с новым спутником. Она подтвердила, что это можно считать официальным заявлением о их отношениях, хотя, по её мнению, медиа уже сделали это официальным. По её словам, она обычно предпочитает держать личную жизнь в секрете, но в этот раз решила прийти вместе с партнёром и насладиться праздником.