Актриса Юлия Ауг: Я счастлива быть частью Эстонии и ее праздника(9)
Актриса Юлия Ауг в интервью корреспонденту Delfi на праздновании Дня восстановления независимости в Кадриорге поделилась своими впечатлениями от президентского приема.
Она отметила, что для нее важны стремление к независимости и борьба за нее, которые ощущаются не только на уровне страны, но и в каждом человеке, живущем в Эстонии. По её мнению, русскоязычная культура в Эстонии развивается гармонично. Юлия упомянула, что с приходом нового главного режиссёра в Русский драматический театр можно ожидать интересные проекты, благодаря его молодости и новаторскому подходу.
Актриса также рассказала о своих планах: скоро начнутся съемки в большом европейском проекте, в котором участвует международная команда актёров из Бельгии, Германии, Польши и Эстонии, а продюсерская компания является эстонской.