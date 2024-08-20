Актриса Юлия Ауг: Я счастлива быть частью Эстонии и ее праздника

Она отметила, что для нее важны стремление к независимости и борьба за нее, которые ощущаются не только на уровне страны, но и в каждом человеке, живущем в Эстонии. По её мнению, русскоязычная культура в Эстонии развивается гармонично. Юлия упомянула, что с приходом нового главного режиссёра в Русский драматический театр можно ожидать интересные проекты, благодаря его молодости и новаторскому подходу.