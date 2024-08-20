20.08.2024, 19:43
Евгений Осиновский: новая больница в Ласнамяэ важна для всей Эстонии(22)
Мэр Таллинна Евгений Осиновский на праздновании Дня восстановления независимости Эстонии в Кадриорге рассказал корреспонденту RusDelfi, дождутся ли жители столичного района Ласнамяэ Олимпийского бассейна и больницы.
„Оба проекта, конечно, являются приоритетными, особенно если мы говорим о строительстве новой больницы. Это не только вопрос Ласнамяэ и даже не только Таллинна — этот объект очень важен для всей Эстонии, для будущего медицины в стране. Мы активно работаем в сотрудничестве с государством по созданию единого целевого учреждения — единой Таллиннской больницы. Также мы хотим договориться о конкретном плане финансирования, что позволит действительно в ближайшие 7-8 лет построить и открыть новую больницу“, - рассказал Осиновский.