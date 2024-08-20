Евгений Осиновский: новая больница в Ласнамяэ важна для всей Эстонии

„Оба проекта, конечно, являются приоритетными, особенно если мы говорим о строительстве новой больницы. Это не только вопрос Ласнамяэ и даже не только Таллинна — этот объект очень важен для всей Эстонии, для будущего медицины в стране. Мы активно работаем в сотрудничестве с государством по созданию единого целевого учреждения — единой Таллиннской больницы. Также мы хотим договориться о конкретном плане финансирования, что позволит действительно в ближайшие 7-8 лет построить и открыть новую больницу“, - рассказал Осиновский.