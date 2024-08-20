Дарья Саар: Главное достоинство Дня восстановления независимости - мы не идем все дружно маршировать с гвоздиками(22)
Руководитель научно-образовательного центра „Энергия“ Дарья Саар в интервью на праздновании Дня восстановления независимости в Кадриорге подчеркнула, что этот день предоставляет каждому свободу выбора в том, как его провести. Она также отметила важность решения проблемы нехватки инженеров для экономики страны и своей задачи по улучшению условий для прививания интереса молодежи к точным наукам и инженерии.
„Мне нравится этот день, потому что ты можешь сам решать, как его провести. Это главное достоинство: мы не маршируем с гвоздиками и не демонстрируем, как нам всем хорошо, а проводим день так, как нам нравится, - отметила Дарья Саар. - Мы слышим от президента и политиков, что наше общество зависит от будущих инженеров. Сейчас существует большая нехватка инженеров, что может негативно сказаться на нашей экономике. Моя задача — привести в порядок наш научно-образовательный центр и создать условия для того, чтобы привить молодежи любовь к точным наукам и инженерии, решая таким образом те задачи, которые стоят перед экономикой“.
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