Игорь Крупенский: я много общаюсь со странами бывшего СССР и вижу, как далеко Эстония ушла вперед(13)
Доктор наук в области теплоэнергетики Игорь Крупенский на праздновании Дня восстановления независимости Эстонии в Кадриорге рассказал корреспонденту RusDelfi не только о своем отношении к этому дню, о мечте своей бабушки, но и о том, сможет ли Эстония согреть себя в холодное время года и не разориться. Еще о том, какие альтернативные способы получения теплоэнергии будут использоваться в Таллинне уже скоро, и что страна сделала за 33 года в области энергетики. Оказывается, Эстония передает накопленный опыт в этой сфере некоторым другим странам.
- Для меня это важный день, потому что когда Эстония заново обрела независимость, я уже был разумным человеком, я помню этот день, - говорит Игорь Крупенский. - Интересно посмотреть, что Эстония преодолела и что сделала за эти 33 года. Я был ребенком, до конца не осознавал, что происходит, но родители говорили, что Эстония теперь независимая.
- Моя бабушка мечтала, чтобы Эстония стала независимой, но она не дожила один год до этого момента. Я хорошо помню, как она говорила, что придет время и Эстония снова станет независимой. Она этого не увидела, а я, ее внук, увидел.
Комментируя ситуацию в области энергетики, Крупенский рассказал, что много общается с коллегами из стран бывшего Советского союза. По его словам, Эстония далеко ушла от этих стран вперед. О том, справится ли Эстония с отоплением в осенне-зимний период и за какие деньги, смотрите в видео.
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