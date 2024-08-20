Игорь Крупенский: я много общаюсь со странами бывшего СССР и вижу, как далеко Эстония ушла вперед

- Для меня это важный день, потому что когда Эстония заново обрела независимость, я уже был разумным человеком, я помню этот день, - говорит Игорь Крупенский. - Интересно посмотреть, что Эстония преодолела и что сделала за эти 33 года. Я был ребенком, до конца не осознавал, что происходит, но родители говорили, что Эстония теперь независимая.

- Моя бабушка мечтала, чтобы Эстония стала независимой, но она не дожила один год до этого момента. Я хорошо помню, как она говорила, что придет время и Эстония снова станет независимой. Она этого не увидела, а я, ее внук, увидел.

Комментируя ситуацию в области энергетики, Крупенский рассказал, что много общается с коллегами из стран бывшего Советского союза. По его словам, Эстония далеко ушла от этих стран вперед. О том, справится ли Эстония с отоплением в осенне-зимний период и за какие деньги, смотрите в видео.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .