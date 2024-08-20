ФОТО | Клуб 20 августа собрался на торжественное заседание на Тоомпеа
Сегодня в Белом зале замка Тоомпеа состоялось традиционное торжественное заседание Клуба 20 августа по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Эстонии.
Торжественное празднование Дня восстановления независимости Эстонии началось с поминальной церемонии возле камня 20-го августа на склоне холма Тоомпеа и продолжилось торжественным собранием Клуба 20 августа.
В начале собрания с приветственным словом к членам Клуба 20 августа обратились спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и премьер-министр Кристен Михал. С речью по случаю праздничного дня выступил член клуба Энн Тупп. Все выступления были посвящены событиям, связанным с восстановлением независимости Эстонии.
Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар представил присутствующим свои мысли и планы относительно предстоящей сессии Рийгикогу. Хуссар сказал, что хочет, чтобы работа Рийгикогу стала бы столь же эффективной и содержательной, каким было решение членов клуба в Верховном Совете 33 года назад.
Хуссар также отметил, что Рийгикогу должен уже в ходе этой сессии исправить ошибки, которые следовало исправить много лет назад. В качестве примера он привел предстоящие в следующем году президентские выборы и связанные с ними проблемы с порядком избрания президента. Хуссар подчеркнул, что согласно добросовестной практике, правила игры должны быть определены заблаговременно, поэтому противоречия необходимо устранить в скорейшем порядке.
„Члены Рийгикогу в полном составе должны понимать степень своей ответственности в части своевременного законотворчества. 30 лет на то, чтобы исправить простую ошибку, – слишком длительный срок“, – сказал Хуссар.
В своем выступлении Хуссар отметил, что в сложной ситуации в сфере международной безопасности, которую в свою очередь усугубляют проблемы экономического развития, такое малое государство, как Эстония, должно сделать все, чтобы защитить свой народ, свои государственность и культуру.
„Лучшим средством для этого является надежный, хорошо функционирующий и смотрящий далеко в будущее парламент“, – сказал спикер Рийгикогу.
Премьер-министр Кристен Михал в своей приветственной речи отметил, что восстановление независимости поставило перед политиками и народом большое количество вызовов. Однако и 33 года спустя необходимо продолжать защищать чувство уверенности Эстонии и развитие государства. „Сегодня мы можем гордиться тем, что уже было достигнуто – мы являемся открытым, демократичным и современным государством. И именно в этом году мы отпраздновали 20 лет с момента вступления в Европейский союз и НАТО“, – сказал Михал.
Член клуба 20 августа Энн Тупп в своем выступлении с доброй иронией рассмотрел эстонскую и европейскую идентичность. „Каким образом и в качестве кого жить в будущем? Кто является гражданином, а кто – представителем народа?“ – спросил Тупп. Вопрос на этот вопрос найти легче, если смотреть в будущее с надеждой, как это было во время восстановления независимости.
Собранием руководил президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме.
Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые входили в избранный в 1990 году Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонии. 33 года назад, 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами „за“ принял Постановление „О независимости Эстонской Республики“.