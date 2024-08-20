ФОТО | Клуб 20 августа собрался на торжественное заседание на Тоомпеа

Торжественное празднование Дня восстановления независимости Эстонии началось с поминальной церемонии возле камня 20-го августа на склоне холма Тоомпеа и продолжилось торжественным собранием Клуба 20 августа.

В начале собрания с приветственным словом к членам Клуба 20 августа обратились спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и премьер-министр Кристен Михал. С речью по случаю праздничного дня выступил член клуба Энн Тупп. Все выступления были посвящены событиям, связанным с восстановлением независимости Эстонии.

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар представил присутствующим свои мысли и планы относительно предстоящей сессии Рийгикогу. Хуссар сказал, что хочет, чтобы работа Рийгикогу стала бы столь же эффективной и содержательной, каким было решение членов клуба в Верховном Совете 33 года назад.

Хуссар также отметил, что Рийгикогу должен уже в ходе этой сессии исправить ошибки, которые следовало исправить много лет назад. В качестве примера он привел предстоящие в следующем году президентские выборы и связанные с ними проблемы с порядком избрания президента. Хуссар подчеркнул, что согласно добросовестной практике, правила игры должны быть определены заблаговременно, поэтому противоречия необходимо устранить в скорейшем порядке.

„Члены Рийгикогу в полном составе должны понимать степень своей ответственности в части своевременного законотворчества. 30 лет на то, чтобы исправить простую ошибку, – слишком длительный срок“, – сказал Хуссар.

В своем выступлении Хуссар отметил, что в сложной ситуации в сфере международной безопасности, которую в свою очередь усугубляют проблемы экономического развития, такое малое государство, как Эстония, должно сделать все, чтобы защитить свой народ, свои государственность и культуру.

„Лучшим средством для этого является надежный, хорошо функционирующий и смотрящий далеко в будущее парламент“, – сказал спикер Рийгикогу.