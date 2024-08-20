Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата сменила название

20 августа 2024 года состоялась вторая сессия Собора Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, основной задачей которой являлось утвердить пути достижения большей административной самостоятельности Церкви с учетом достигнутых договоренностей в переговорах с государством.

Собор принял новую редакцию устава Церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских.

Также было изменено название Церкви на „Эстонская Православная Церковь“, дарованное Томосом Святейшего Патриарха Алексия II.

Собор одобрил деятельность Синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность, что православным в Эстонии удастся найти пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия.

Собор принял решение продолжить свою деятельность для полноценного участия в решении возникших кризисных проблем, поручив Синоду Эстонской Православной Церкви определить проведение следующей сессии Собора в урочное время.

Собор отметил важность и значение сегодняшнего дня. В день 33-й годовщины восстановления независимости Эстонской Республики мы молимся о процветании Эстонии как суверенного государства, о сохранении ее культуры, традиций и свободы. Да пребудет с народом Эстонии мир, стабильность и благополучие на долгие годы.

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