Наемный убийца с гражданством РФ добился права продолжать жить в Эстонии на свободе

В 2006 году, когда Сергею было 30 лет, к нему обратился знакомый Владимир О. Несмотря на то, что Владимир сам пытался убить человека всего год назад, он попросил Сергея выполнить заказное убийство за деньги. Одна женщина хотела, чтобы её муж был устранён. Для Сергея этот заказ не представлял особой сложности, и он расстрелял жертву из пистолета, произведя девять выстрелов.