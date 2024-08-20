ЧП и криминал
20.08.2024, 15:11

Наемный убийца с гражданством РФ добился права продолжать жить в Эстонии на свободе

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НАЕМНЫЙ УБИЙЦА: Сергей В. убил двух человек, но Государственный суд решил, что он может остаться в Эстонии.
НАЕМНЫЙ УБИЙЦА: Сергей В. убил двух человек, но Государственный суд решил, что он может остаться в Эстонии.
ФОТО: Igor Bukhlin | Shutterstock

Середина прошлого десятилетия была бурным периодом для Сергея В. из Нарвы, пишет Eesti Ekspress.

В 2006 году, когда Сергею было 30 лет, к нему обратился знакомый Владимир О. Несмотря на то, что Владимир сам пытался убить человека всего год назад, он попросил Сергея выполнить заказное убийство за деньги. Одна женщина хотела, чтобы её муж был устранён. Для Сергея этот заказ не представлял особой сложности, и он расстрелял жертву из пистолета, произведя девять выстрелов.

Полгода спустя Владимир и Сергей снова объединили силы. Они вывезли в лес предпринимателя, якобы оказавшегося в долгах. Владимир выстрелил в него из пистолета, Сергей — из автомата.

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