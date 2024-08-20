В парке Юрьевой ночи сегодня отметят День восстановления независимости Эстонии

На празднике выступит оркестр Таллиннской дружины Кайтселийта под руководством дирижера Калева Кютару.

“Уже сегодня мы ждем всех в парк Юрьевой ночи вместе отметить День восстановления независимости, который является символом свободы, единства и решимости нашего народа. Приглашаем всех жителей и гостей района Ласнамяэ вместе отпраздновать и подчеркнуть ценность независимости нашей страны, а также насладиться праздничным днем“, - сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус. Он выступит на мероприятии со вступительной речью.

В честь праздника всем гостям будет предложен торт. Мероприятие продлится ориентировочно один час. В парк Юрьевой ночи можно добраться на автобусах № 12, 54 и 55 (остановка Jüriöö park). Поскольку мероприятие полностью проходит на свежем воздухе, организаторы просят одеваться по погоде. Традиционное мероприятие организовано MTÜ Jüriöö Park в сотрудничестве с управой района Ласнамяэ.

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