В Вырумаа армейский грузовик вылетел в кювет, пострадал призывник

Авария произошла в 15:14 в деревне Циргупалу волости Рыуге Вырумаа на 3-м километре дороги Сымерпалу – Мустахамба.

22-летний мужчина, управляя армейским грузовиком DAF, съехал в кювет, поскольку думал, что транспортное средство не поместится на дороге с проезжающим дорожным катком.

В кузове находились 22 призывника, один из которых, 19-летний юноша, получил травмы и был госпитализирован.

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