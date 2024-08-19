Правящие партии в конце августа обсудят идею налога с зарплат

В коалиционном договоре четко прописано, что налог на оборону будет состоять из трех частей: 2% от оборота компании, 2% от доходов трудящихся и 2% от прибыли компании. Именно третью часть и предлагает обсудить министр финансов Юрген Лиги, при этом зампредседателя Партии реформ Марис Лаури говорит, что минусы есть и у налогообложения прибыли, и у идеи снимать по два процента с фонда заработной платы.

„У предприятий с большими расходами на зарплаты может не быть доходов. Тогда возникает вопрос, как быть. А в случае с налогообложением прибыли возникает вопрос, в какой момент времени облагать налогом, если прибыль фиксируется лишь через год, когда составляется экономический отчет. Как внедрить авансовый налоговый платеж, каким компаниям и как, чтобы это не увеличило бюрократию“, - сказала Лаури.

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