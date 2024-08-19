ЧП и криминал
19.08.2024, 20:17

ФОТО | Серьезное ДТП: машина врезалась в дерево, водитель доставлен в больницу

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В понедельник около семи часов вечера в деревне Пярсти волости Вильянди произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Toyota C-HR врезался в дерево.

Женщина 55 лет, управлявшая автомобилем, была пристегнута ремнем безопасности, шины автомобиля соответствовали требованиям. Водитель был трезв и имеет водительские права соответствующей категории. Женщина получила травмы и была доставлена ​​в больницу. Других людей в машине не было.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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