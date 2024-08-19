ФОТО | Серьезное ДТП: машина врезалась в дерево, водитель доставлен в больницу

Женщина 55 лет, управлявшая автомобилем, была пристегнута ремнем безопасности, шины автомобиля соответствовали требованиям. Водитель был трезв и имеет водительские права соответствующей категории. Женщина получила травмы и была доставлена ​​в больницу. Других людей в машине не было.