Пограничник применил табельное оружие против мужчины, побежавшего на него с ножами

В воскресенье вечером, 18 августа, около 21:35 пограничникам сообщили, что в городе Муствеэ произошел пожар и горит велосипед. На месте происшествия присутствовал мужчина с ножами в руках. Прибывший на место офицер потребовал от мужчины убрать ножи, но тот не подчинился приказу и побежал в сторону пограничника.

Согласно собранной на данный момент информации, пограничник предупредил мужчину, что ему придется применить огнестрельное оружие, и в итоге действительно вынужден был так поступить, чтобы остановить нападение.

Прибывшая на место скорая помощь доставила мужчину в больницу, его травмы не опасны для жизни. Пограничник не пострадал.

По словам Кюнтера Педоска, оперативного руководителя Лыунаской префектуры, этот человек уже был известен полицейским. „К сожалению, вчерашние события приняли настолько неожиданный оборот, что сотрудникам пришлось применить табельное оружие в целях самообороны. Поскольку мужчина не подчинился приказу положить ножи и побежал на офицера, тот применил табельное оружие, чтобы нейтрализовать нападавшего. Применение огнестрельного оружия для сотрудников полиции всегда является последним вариантом отражения угрозы, и к нему никогда не относятся легкомысленно“, - сказал оперативный руководитель.

Полиция возбудила против мужчины уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся насилия в отношении представителя власти. Служба внутреннего контроля PPA оценила действия сотрудников и, по предварительной оценке, применение оружия было оправданным и законным.

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