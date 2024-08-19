Новости Эстонии
19.08.2024, 17:47

„Радио Maximum“ заменит „Народное радио“: его возглавит бывший руководитель „Народного радио“

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора выдал новые лицензии на оказание радиоуслуг. В результате конкурса вместо „Народного радио“ на волне 100.00 fm с этого года появится „Радио Maximum“. RusDelfi поговорил с руководителем радиостанции о новом проекте.

Новую радиостанция возглавит Дмитрий Красильников, который сам 13 лет руководил „Народным радио“. Последние года его фирма Baltic Media Network OÜ занималась развитием интернет порталов, недвижимостью и рекламной деятельность. Официально в фирме работает один человек - Дмитрий Красильников.

Многим знакома радиостанция „Мaximum“ по работе в России. По словам руководителя нового проекта, будущее название радиостанции и программы „Радио Maximum“ на территории Эстонии никаким образом не связаны с российской одноименной радиостанцией. Российская станция принадлежит медиахолдингу „Русская медиагруппа“, председатель совета директоров - Владимир Киселёв. Он поддержал вторжение России в Украину и предложил премию для военных за подбитые танки „Леопард-2“.

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