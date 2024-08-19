ФОТО | В Пярну гадюка поселилась около магазина, в Рапламаа олень погиб под колесами автобуса

16 августа в 12:23 в Центр тревоги поступило сообщение , что в Пярну у стены продуктового магазина на улице Папинийду лежит свернувшись в клубок гадюка. Спасатели аккуратно поместили змею в коробку и выпустили её на природу.

17 августа в 22:29 в волости Кехтна, деревне Метсаяэре, олень выбежал на дорогу перед движущимся автобусом. Произошло столкновение. Один пассажир получил легкие травмы и нуждался в первой помощи. Автобус не смог продолжить движение, и для пассажиров вызвали заменяющий транспорт. Олень погиб на месте.

Спасатели устранили последствия аварии и обеспечили безопасный проезд по дороге.

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