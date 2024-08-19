ФОТО | Погибшие в Лауласмаа юноши не были местными жителями. Находившийся за рулем не имел водительских прав

„Я живу в доме неподалеку, ночью вдруг услышал звук сирены, и на сердце сразу стало тревожно, не случилась ли авария. На этой дороге и прежде случались происшествия, но такой серьезной аварии не припомню“, - рассказал Delfi мужчина, которого мы встретили сегодня у магазина в деревне Лауласмаа в первой половине дня.