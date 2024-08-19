Известное в Эстонии платежное приложение находится на грани банкротства(4)
Платежное приложение kevin., услугами которого в Эстонии пользуется многие магазины, сталкивается с серьезными проблемами: против компании поданы два заявления о банкротстве из-за долгов на сумму 170 000 евро, пишет Dv.ee.
Так, kevin. предоставляет эстонским интернет-магазинам услугу платежного шлюза, выступая посредником между интернет-магазином и банком.
Финансовые трудности усугубляются плохой репутацией и задержками выплат зарплат, что привело к 51 жалобе от сотрудников в этом году.
Несмотря на попытки найти новых клиентов и партнеров, компания продолжает сталкиваться с проблемами, и количество сотрудников сократилось до 27. Согласно данным Äripäev, решение kevin. используется, например, в интернет-магазине одежды Weekend и интернет-магазине сантехники FEB и несколько мелких магазинов.
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