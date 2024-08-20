„Если женщина говорит об акциях, то она либо слишком умная, либо слишком богатая“. Мнение стратега

Инвестиции - это базовая потребность, даже с маленькой зарплатой можно начать инвестировать. Для этого надо развить привычку говорит Юлия. Стоит начать откладывать незначительную сумму, это постепенно затянет, и со временем человек будет расти и уже в процессе наберется необходимых знаний.

Инвестиционное исследование SEB среди людей трех стран Балтии в 2023 году показало, что женщины предпочитают вкладывать деньги в инвестиционные фонды и срочные вклады. Это объясняется гарантированным фиксированным сроком денежного вклада и постоянного небольшого роста. Таких вкладов осуществило 58% женщин в Эстонии. Когда как мужчины, занимающиеся инвестированием, более склонны к риску, и одними из самых популярных финансовых инструментов среди них являются ETF (биржевой инвестиционный фонд) и акции. В Эстонии в них вложили деньги 67% мужчин.

„Если мы говорим про инвестиции, то женщины инвестируют лучше. Во-первых, они более терпеливые и, как ни удивительно, менее эмоциональны с инвестициями“, - отметила стратег.

На вопрос о том, откуда можно получить знания про финансы, Юлия Комкин ответила, что живя в быстро развивающемся мире, человек должен, в первую очередь, сам начать интересоваться вообще всем.

„Государство должно регулировать, создавать для этого условия, создавать возможности и не ставить палки в колеса, - сказала Комкин. - В то же время это - ответственность каждого человека: обучаться, развиваться и добиваться каких-то своих целей!“

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