Новости Эстонии
26.08.2024, 10:55

Таллинн отправил на свалку дорогостоящий план по установке уличных урн для раздельного сбора мусора

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Пяртель-Пеэтер Пере: общество еще не готово к сортировке отходов
Для новой столичной власти висящие на столбах старые урны для мусора как бельмо на глазу.
Для новой столичной власти висящие на столбах старые урны для мусора как бельмо на глазу.
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

Столичный вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) больше не считает разумным изначальный план заменить в Таллинне все устаревшие мусорные урны на контейнеры. Наше общество, как он считает, еще не настолько созрело, чтобы можно было повсеместно установить уличные контейнеры для сортировки отходов, это обернется неоправданной тратой средств.

В конце июля Пяртель-Пеэтер Пере сообщил Delfi, что Таллинн намерен инвестировать в новые устанавливаемые на земле мусорные ящики, свободные от рекламы и позволяющие сортировать отходы, так как, по мнению мэрии, те мусорные урны, что сейчас висят на столбах, отжили свой век.

Однако к настоящему времени принято решение, что мусорные ящики с возможностью сортировать отходы хоть и закажут, но не в таком большом количестве, как предполагалось. При этом не все урны установят на земле, часть, как и раньше, закрепят на столбах.

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