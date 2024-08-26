Таллинн отправил на свалку дорогостоящий план по установке уличных урн для раздельного сбора мусора

В конце июля Пяртель-Пеэтер Пере сообщил Delfi, что Таллинн намерен инвестировать в новые устанавливаемые на земле мусорные ящики, свободные от рекламы и позволяющие сортировать отходы, так как, по мнению мэрии, те мусорные урны, что сейчас висят на столбах, отжили свой век.

Однако к настоящему времени принято решение, что мусорные ящики с возможностью сортировать отходы хоть и закажут, но не в таком большом количестве, как предполагалось. При этом не все урны установят на земле, часть, как и раньше, закрепят на столбах.