26.08.2024, 10:55
Таллинн отправил на свалку дорогостоящий план по установке уличных урн для раздельного сбора мусора(3)
Пяртель-Пеэтер Пере: общество еще не готово к сортировке отходов
ФОТО: | Delfi Meedia
Столичный вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) больше не считает разумным изначальный план заменить в Таллинне все устаревшие мусорные урны на контейнеры. Наше общество, как он считает, еще не настолько созрело, чтобы можно было повсеместно установить уличные контейнеры для сортировки отходов, это обернется неоправданной тратой средств.
В конце июля Пяртель-Пеэтер Пере сообщил Delfi, что Таллинн намерен инвестировать в новые устанавливаемые на земле мусорные ящики, свободные от рекламы и позволяющие сортировать отходы, так как, по мнению мэрии, те мусорные урны, что сейчас висят на столбах, отжили свой век.
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