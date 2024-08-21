21.08.2024, 07:21
За фото помещения таможни житель Эстонии получил штраф в 140 евро
Законно ли это?
ФОТО: | Delfi Meedia
Почему на границе делать фото и видео запрещено, кто следит за тем, чтобы фото не появились в сети, и какой штраф могут выписать за съемку на границе? В проблема разбирался RusDelfi.
Сообщение с текстом „Вчера выставил фото помещения таможни. Сегодня получил штраф — 140 евро“ появилось в Фейсбуке в группе „Граница Нарва-Ивангород“. Под постом сразу же стали появляться комментарии: „Дорогое фото“, „Что удивительного? Это государственная граница“, „Зачем снимать? Ну теперь другим будет уроком!“, „А какой смысл в этом фото? Да еще и в выставлении в общественном пространстве?“
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