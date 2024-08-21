Новости Эстонии
21.08.2024, 07:21

За фото помещения таможни житель Эстонии получил штраф в 140 евро

 
Законно ли это?
Коллаж
Коллаж
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia

Почему на границе делать фото и видео запрещено, кто следит за тем, чтобы фото не появились в сети, и какой штраф могут выписать за съемку на границе? В проблема разбирался RusDelfi.

Сообщение с текстом „Вчера выставил фото помещения таможни. Сегодня получил штраф — 140 евро“ появилось в Фейсбуке в группе „Граница Нарва-Ивангород“. Под постом сразу же стали появляться комментарии: „Дорогое фото“, „Что удивительного? Это государственная граница“, „Зачем снимать? Ну теперь другим будет уроком!“, „А какой смысл в этом фото? Да еще и в выставлении в общественном пространстве?“

Те, кто часто пересекают границу, отмечают: на пропускных пунктах есть соответствующие запрещающие знаки, сотрудники как Эстонии, так и России постоянно подходят к людям и просят убрать телефоны, а сделанные фото не публиковать.

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RusDelfi
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