Исследование: пятая часть жителей Эстонии не откладывает деньги на пенсию

Наибольшая доля респондентов (60%), откладывают деньги во вторую пенсионную ступень. Треть опрошенных для накопления средств на пенсию присоединились и к третьей ступени, а четверть приумножают свои деньги, инвестируя непосредственно в акции и облигации.

По словам фондового управляющего компании Luminori pensionifondid Вахура Мадиссона, вызывает беспокойство тот факт, что, согласно опросу, 20% респондентов вообще не откладывают деньги на пенсию. Из тех, кто не откладывает деньги, 39% назвали основной причиной отсутствие перспектив накопить на пенсию, поскольку инфляция снижает ценность денег. Четверть не откладывают деньги, потому что не задумывались об этом. 12% отказались от накоплений, потому что считают, что государственная пенсия обеспечит достаточный доход, а 8% не планируют выходить на пенсию.

Опрос также выявил корреляцию с уровнем образования респондентов – чем выше уровень образования, тем больше вероятность того, что человек будет откладывать на пенсию. Не откладывают деньги на пенсию 52% людей (более половины опрошенных) с базовым образованием, так же ведёт себя каждый четвёртый человек с профессиональным и средним образованием. При этом лишь примерно каждый десятый человек с высшим образованием (11% опрошенных) не копит деньги на пенсию.

Управляющий пенсионными фондами Luminor отмечает, что среди явных неплательщиков пенсии выделяется возрастная группа 40-49 лет, причём 57% из них в качестве основной причины отказа от накопления средств на старость называют инфляцию, которая, мол, „съест их сбережения“. В то же время только 4% из тех, кому за сорок и кто не откладывает деньги, считают, что им будет достаточно государственной пенсии.