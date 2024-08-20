Исследование: пятая часть жителей Эстонии не откладывает деньги на пенсию(12)
Опрос, проведённый по заказу компании Luminor, показал, что пятая часть жителей Эстонии не откладывает деньги на пенсию. Основной причиной отказа от накоплений является уверенность в том, что, несмотря на все усилия, инфляция съест стоимость денег, которые они откладывали бы на пенсию.
Наибольшая доля респондентов (60%), откладывают деньги во вторую пенсионную ступень. Треть опрошенных для накопления средств на пенсию присоединились и к третьей ступени, а четверть приумножают свои деньги, инвестируя непосредственно в акции и облигации.
По словам фондового управляющего компании Luminori pensionifondid Вахура Мадиссона, вызывает беспокойство тот факт, что, согласно опросу, 20% респондентов вообще не откладывают деньги на пенсию. Из тех, кто не откладывает деньги, 39% назвали основной причиной отсутствие перспектив накопить на пенсию, поскольку инфляция снижает ценность денег. Четверть не откладывают деньги, потому что не задумывались об этом. 12% отказались от накоплений, потому что считают, что государственная пенсия обеспечит достаточный доход, а 8% не планируют выходить на пенсию.
Опрос также выявил корреляцию с уровнем образования респондентов – чем выше уровень образования, тем больше вероятность того, что человек будет откладывать на пенсию. Не откладывают деньги на пенсию 52% людей (более половины опрошенных) с базовым образованием, так же ведёт себя каждый четвёртый человек с профессиональным и средним образованием. При этом лишь примерно каждый десятый человек с высшим образованием (11% опрошенных) не копит деньги на пенсию.
Управляющий пенсионными фондами Luminor отмечает, что среди явных неплательщиков пенсии выделяется возрастная группа 40-49 лет, причём 57% из них в качестве основной причины отказа от накопления средств на старость называют инфляцию, которая, мол, „съест их сбережения“. В то же время только 4% из тех, кому за сорок и кто не откладывает деньги, считают, что им будет достаточно государственной пенсии.
„Понятно, что экономика и быстрая инфляция заставили некоторых людей более скептически относиться к инвестированию. Однако стоит помнить, что в Эстонии инфляция превышала рост заработной платы только в четырёх случаях из последних 20 лет. Средняя доходность на рынках акций составляет 7% в год, и инфляция превышала этот показатель только три раза за последние 20 лет“, – объясняет Мадиссон. Он добавил, что, если оглянуться назад, долгосрочный эффект от роста заработной платы, доходности и сложных процентов все же позволил вкладчикам значительно увеличить свои активы.
„Если 42-летний человек станет откладывать 250 евро в месяц, то при средней доходности в 7% на свои инвестиции до и после выхода на пенсию к 65 годам он может иметь около 1000 евро в месяц в сегодняшних деньгах, чтобы дополнять свой доход в течение следующих 12 лет, помимо государственной пенсии“, – сказал Мадиссон.
Опрос показал, что основная причина, по которой молодые люди не откладывают деньги на пенсию, заключается в том, что они не задумывались об этом (43%). „Молодым людям обычно рекомендуется инвестировать несколько более рискованно, и если инвестирование начинается в двадцатилетнем возрасте и осуществляется последовательно, у них больше шансов на материально обеспеченную старость“, – сказал руководитель отдела пенсионных фондов компании Luminor.
По словам Мадиссона, пенсионные фонды также являются хорошим вариантом инвестиций для обеспечения достойной жизни в старости благодаря государственным стимулам: 4% от зарплаты государство вносит во вторую ступень человека из сумм социального налога, уплачиваемого с его дохода. Кроме того, вкладчики третьей ступени получают налоговую скидку со взносов в размере до 15% (максимум 6000 евро) от их валового годового дохода.
Исследовательская компания Norstat провела в апреле этого года по заказу Luminor опрос о пенсионных накоплениях во всех трёх странах Балтии. В Эстонии было опрошено 1003 человека в возрасте от 18 до 65 лет.
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