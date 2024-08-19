В Эстонии авианаводчики НАТО отработают взаимодействие с истребителями
На этой неделе в рамках учений „Яростный волк 24-2“ (Furious Wolf 24-2) авианаводчики стран НАТО будут упражняться в поддержке связи с пилотами истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии. В рамках учений истребители проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Тренировочные полеты будут проходить с 19 по 23 августа над Тапа, Раквере и центральным полигоном Сил обороны в промежутке 10:30-16:00. Расписание полетов может меняться в связи с погодными условиями.
Учения „Яростный волк“ проводятся в странах Балтии дважды в год. Они направлены на углубление сотрудничества и взаимной интеграции различных войсковых элементов сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве.
Авиационные наводчики — специалисты сухопутных сил, которые отвечают за координацию воздушных ударов по земле. При этом они находятся в непосредственной близости от целей.
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