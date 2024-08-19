В Эстонии авианаводчики НАТО отработают взаимодействие с истребителями

Тренировочные полеты будут проходить с 19 по 23 августа над Тапа, Раквере и центральным полигоном Сил обороны в промежутке 10:30-16:00. Расписание полетов может меняться в связи с погодными условиями.

Учения „Яростный волк“ проводятся в странах Балтии дважды в год. Они направлены на углубление сотрудничества и взаимной интеграции различных войсковых элементов сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве.

Авиационные наводчики — специалисты сухопутных сил, которые отвечают за координацию воздушных ударов по земле. При этом они находятся в непосредственной близости от целей.

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