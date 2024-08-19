Полиция нашла 15-летнего юношу благодаря внимательным людям

Сообщалось, что юноша покинул свой дом в волости Кохила, Рапламаа, 27 июля и с тех пор не появлялся. В последний раз полиция разговаривала с ним по телефону 15 августа, но его точное местонахождение установить не удалось, и встретиться с ним не получилось. В настоящее время было неизвестно, где находится Кевин-Рихард и с кем он проводит время, но предполагалось, что он может находиться в Таллинне, где у него есть друзья и знакомые.