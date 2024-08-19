19.08.2024, 11:16
Полиция нашла 15-летнего юношу благодаря внимательным людям
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Сообщалось, что юноша покинул свой дом в волости Кохила, Рапламаа, 27 июля и с тех пор не появлялся. В последний раз полиция разговаривала с ним по телефону 15 августа, но его точное местонахождение установить не удалось, и встретиться с ним не получилось. В настоящее время было неизвестно, где находится Кевин-Рихард и с кем он проводит время, но предполагалось, что он может находиться в Таллинне, где у него есть друзья и знакомые.
Позднее полиция сообщила, что благодаря внимательным людям полиция установила местонахождение Кевина-Рихарда в Таллинне и полицейские доставили молодого человека домой в Рапламаа.
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