ЧП и криминал
19.08.2024, 11:16

Полиция нашла 15-летнего юношу благодаря внимательным людям

 
дополнено
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Anni Õnneleid

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летнего Кевина-Рихарда, который ушел из дома в Рапламаа и не вернулся.

Сообщалось, что юноша покинул свой дом в волости Кохила, Рапламаа, 27 июля и с тех пор не появлялся. В последний раз полиция разговаривала с ним по телефону 15 августа, но его точное местонахождение установить не удалось, и встретиться с ним не получилось. В настоящее время было неизвестно, где находится Кевин-Рихард и с кем он проводит время, но предполагалось, что он может находиться в Таллинне, где у него есть друзья и знакомые.

Позднее полиция сообщила, что благодаря внимательным людям полиция установила местонахождение Кевина-Рихарда в Таллинне и полицейские доставили молодого человека домой в Рапламаа.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии