ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На этой неделе температура воздуха опустится до 17 градусов, ожидаются дожди с грозами

По сообщению Агентства окружающей среды, сегодня, 19 августа, область пониженного атмосферного давления сместится на восток, погоду станет формировать движущийся с Балтийского моря на страны Балтии гребень повышенного давления. Сохранится облачная с прояснениями погода. В первой половине дня на материковой части во многих местах пройдет дождь. К полудню в Южной и Восточной Эстонии выпадет ориентировочно 20-30 мм осадков. Во время грозы возможны сильные порывы ветра. К середине дня начиная с запада облачность уменьшится, осадки прекратятся. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-6 м/с, во второй половине дня западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса.