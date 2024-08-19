Новости Эстонии
19.08.2024, 12:55

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На этой неделе температура воздуха опустится до 17 градусов, ожидаются дожди с грозами

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Гроза на пярнуском пляже.
Гроза на пярнуском пляже.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Вопросом, какая погода ожидает нас на начавшейся неделе, задалось издание Maaleht.

По сообщению Агентства окружающей среды, сегодня, 19 августа, область пониженного атмосферного давления сместится на восток, погоду станет формировать движущийся с Балтийского моря на страны Балтии гребень повышенного давления. Сохранится облачная с прояснениями погода. В первой половине дня на материковой части во многих местах пройдет дождь. К полудню в Южной и Восточной Эстонии выпадет ориентировочно 20-30 мм осадков. Во время грозы возможны сильные порывы ветра. К середине дня начиная с запада облачность уменьшится, осадки прекратятся. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-6 м/с, во второй половине дня западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса.

Ко вторнику, 20 августа, вновь окрепнет смещающийся с Польши гребень повышенного давления, осадков не ожидается. Ветер западных направлений будет дуть с умеренной силой. Температура воздуха ночью 7-13, на побережье до 17, днем 19-23 градуса.

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