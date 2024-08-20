Разыскиваемый ранее 87-летний мужчина найден. К сожалению, он скончался

Родственник мужчины сообщил, что 87-летний Калев покинул свой дом в Тарту и неизвестно, куда он мог отправиться. Ночью полиция проверила территорию вокруг дома мужчины, берег Эмайыги и канала Анне.

Сегодня полиция сообщила, что тело Калева было найдено в Тарту в реке Эмайыги. Причину смерти мужчины установит экспертиза.

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