ЧП и криминал
20.08.2024, 16:42

Разыскиваемый ранее 87-летний мужчина найден. К сожалению, он скончался

 
Leinaküünal
Leinaküünal
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Вчера полиция попросила помощи в выяснении местонахождения 87-летнего мужчины, вышедшего ночью из дома в городе Тарту.

Родственник мужчины сообщил, что 87-летний Калев покинул свой дом в Тарту и неизвестно, куда он мог отправиться. Ночью полиция проверила территорию вокруг дома мужчины, берег Эмайыги и канала Анне.

Сегодня полиция сообщила, что тело Калева было найдено в Тарту в реке Эмайыги. Причину смерти мужчины установит экспертиза.

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