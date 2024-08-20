20.08.2024, 16:42
Разыскиваемый ранее 87-летний мужчина найден. К сожалению, он скончался
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера полиция попросила помощи в выяснении местонахождения 87-летнего мужчины, вышедшего ночью из дома в городе Тарту.
Родственник мужчины сообщил, что 87-летний Калев покинул свой дом в Тарту и неизвестно, куда он мог отправиться. Ночью полиция проверила территорию вокруг дома мужчины, берег Эмайыги и канала Анне.
Сегодня полиция сообщила, что тело Калева было найдено в Тарту в реке Эмайыги. Причину смерти мужчины установит экспертиза.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.