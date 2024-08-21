Новый тренд: работодатели страхуют медицинские расходы, чтобы сотрудники быстрее получали помощь(1)
Растущая конкуренция за таланты и увеличение проблем с психическим здоровьем в сочетании с длительными очередями на лечение создают новый тренд среди работодателей — страхование медицинских расходов для своих сотрудников.
„Одной из причин роста популярности медицинского страхования, предоставляемого работодателями, можно считать длинные очереди в государственной медицинской системе — это способствует развитию сектора частной медицины и частного медицинского страхования“, — сказала руководитель продукта личного страхования BTA Ольга Трошин и добавила, что с другой стороны, работодатели всё более активно конкурируют между собой за привлечение талантов, и медицинское страхование, предоставляемое работодателем, может стать решающим фактором для некоторых кандидатов при выборе нового места работы.
Согласно отчету Государственного контроля о тенденциях в здравоохранении Эстонии, в стране наблюдается наибольшая неудовлетворённая потребность в медицинской помощи из всех стран Европейского Союза. В то время как средний показатель по странам составляет 4,8%, в Эстонии данный показатель составляет 12,6%, причиной является нехватка как медицинских работников, так и других ресурсов, а также длинные очереди на прием к специалистам и лечение.
По данным Государственного контроля, среднее время ожидания в 2022 году в Восточно-Таллиннской центральной больнице на приём к гастроэнтерологу составляло 106 дней, к ортопеду и травматологу — 102 дня. Ожидание приёма в психиатрический центр Западно-Таллиннской центральной больницы составляло 98 дней, при том, что в непростые времена отмечается рост числа психических расстройств.
„Медицинское страхование, предоставляемое работодателем, является довольно новым продуктом на эстонском рынке, но его популярность стремительно растет — в первом квартале 2024 года рынок вырос на 11% по сравнению с первым кварталом прошлого года“, — отметила руководитель продукта личного страхования BTA и добавила, что работодатели все чаще замечают, что предоставление таких дополнительных компенсаций для сотрудников повышает их удовлетворенность и является преимуществом при найме.
„С медицинским страхованием, предоставляемым работодателем, сотрудник при необходимости может быстрее получить необходимую медицинскую помощь, и его трудоспособность не будет ограничиваться длинными очередями. Также страхование может покрывать лечение и услуги, которые не возмещаются Кассой здоровья, например, пакеты медицинских осмотров, реабилитация, рекомендованная врачом по охране и гигиене труда, или стоматологическое лечение, превышающее государственный лимит“, — пояснила Трошин выгоду страхования медицинских расходов для сотрудников, предоставляемого работодателями. „Это большое дело, когда работодатель может позаботиться о сотруднике и покрыть непредвиденные дорожающие медицинские расходы“, — сказала руководитель продукта личного страхования.
Все больше внимания уделяется психическим расстройствам и заболеваниям и их профилактике. Это еще одно направление, в котором может помочь работодатель. „Особенно после пандемии коронавируса возросла популярность страховой защитыпсихического здоровья, предлагаемой работодателем — это помогает предотвратить состояния, связанные с психическим здоровьем, такие как выгорание и депрессия, а также повысить производительность и работоспособность сотрудников. Также снижается количество больничных дней“, — пояснила Трошин.
„Самыми популярными страховыми защитами являются амбулаторное лечение, стоматология, амбулаторная реабилитация, профилактические медицинские осмотры и, в последнее время набирающее популярность, страхование психического здоровья“, — перечислила руководитель продукта личного страхования BTA. „Всего предлагается 13 различных страховых защит, из которых можно выбрать и составить наиболее подходящие пакеты медицинского страхования в зависимости от пожеланий и бюджета. Работодателям важно знать, что освобождение от налога на расходы, осуществляемые для поддержания здоровья сотрудников составляет до 100 евро в квартал при условии, что страхование предлагается всем сотрудникам компании“, — сказала Трошин.
По словам руководителя продукта личного страхования BTA, важно ознакомиться с условиями страхового продукта и обратить внимание также и на исключения. „Например, медицинское страхование не покрывает расходы, если поставщик услуги не имеет соответствующей лицензии или квалификации“.
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