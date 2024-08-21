Новый тренд: работодатели страхуют медицинские расходы, чтобы сотрудники быстрее получали помощь

„Одной из причин роста популярности медицинского страхования, предоставляемого работодателями, можно считать длинные очереди в государственной медицинской системе — это способствует развитию сектора частной медицины и частного медицинского страхования“, — сказала руководитель продукта личного страхования BTA Ольга Трошин и добавила, что с другой стороны, работодатели всё более активно конкурируют между собой за привлечение талантов, и медицинское страхование, предоставляемое работодателем, может стать решающим фактором для некоторых кандидатов при выборе нового места работы.

Согласно отчету Государственного контроля о тенденциях в здравоохранении Эстонии, в стране наблюдается наибольшая неудовлетворённая потребность в медицинской помощи из всех стран Европейского Союза. В то время как средний показатель по странам составляет 4,8%, в Эстонии данный показатель составляет 12,6%, причиной является нехватка как медицинских работников, так и других ресурсов, а также длинные очереди на прием к специалистам и лечение.

По данным Государственного контроля, среднее время ожидания в 2022 году в Восточно-Таллиннской центральной больнице на приём к гастроэнтерологу составляло 106 дней, к ортопеду и травматологу — 102 дня. Ожидание приёма в психиатрический центр Западно-Таллиннской центральной больницы составляло 98 дней, при том, что в непростые времена отмечается рост числа психических расстройств.

„Медицинское страхование, предоставляемое работодателем, является довольно новым продуктом на эстонском рынке, но его популярность стремительно растет — в первом квартале 2024 года рынок вырос на 11% по сравнению с первым кварталом прошлого года“, — отметила руководитель продукта личного страхования BTA и добавила, что работодатели все чаще замечают, что предоставление таких дополнительных компенсаций для сотрудников повышает их удовлетворенность и является преимуществом при найме.