Лишь треть родителей в Эстонии систематически копят на будущее своих детей

В начале этого года банк Citadele провел среди жителей Эстонии опрос, чтобы узнать, многие ли из них выдают своим детям карманные деньги. Выяснилось, что это делают 66% родителей. Теперь Citadele также изучил, сколько родителей систематически направляют средства на накопления для детей – будь то для поддержки образования, покупки первого жилья или чего-то другого.

„Опрос показал, что, хотя многие родители дают своим детям деньги на карманные расходы, гораздо реже они систематически копят или инвестируют в будущее детей. Ежемесячно откладывают определенную сумму 33% родителей, и еще 28% отметили, что копят только тогда, когда у них есть свободные средства, – рассказала о результатах опроса руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Однако откладывание денег только при наличии свободных средств нельзя назвать регулярными сбережениями. Это нужно делать с определенной последовательностью“.

Наиболее распространенная ежемесячная сумма, идущая на накопления, находится в пределах 51–100 евро. Столько откладывают 12% родителей, 10% выделяют в накопительный фонд ребенка 21–50 евро, и по 5% могут ежемесячно откладывать либо до 20 евро, либо уже более 100 евро.

„Самое важное в накоплениях на будущее – именно последовательность и максимально долгий срок. Например, если вы можете ежемесячно откладывать для ребенка 75 евро и помещать их на депозит, в фонд или в другое место, где они будут приносить, скажем, в среднем 3,5% процентный доход, то к совершеннолетию ребенка у вас может накопиться более 22 960 евро. А вот если просто держать эти деньги в копилке, сумма составит 16 275 евро, – пояснила Хакиайнен. – Также размещение денег на депозите помогает снизить влияние инфляции, которая за 18 лет может существенно уменьшить покупательную способность накопленных средств“.

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