„Это проблема не только между нашими структурами, проблема выше нас“: какое будущее ждет Эстонскую православную церковь Московского патриархата?

„Эстония - это наша география. Православная вера - это наша вероисповедание. Церковь - это такая структура. А „Московского патриархата“ - это добавление к нашему названию“, - рассказывает викарий.

Эстонская православная церковь, несмотря связь с Московским патриархатом, пытается оставаться автономной и расширять свои полномочия там, где Министерство внутренних дел видит или считает, что есть прямое подчинение Московскому патриарху.

„Мы являемся автономной церковью, - утверждает Даниил. - Автономная церковь имеет над собой еще некоторую структуру, и сейчас это Московский патриархат, с которым мы связаны. Нас связывают канонические связи, и мы со своей стороны всегда стараемся подчеркивать эту разницу: каноническая связь - это не прямое подчинение!“

Что мешает ЭПЦ разорвать эту связь?„Если мы сегодня скажем, что порвем все связи с Московским патриархатом, тогда мы превращаемся в некоторое такое самообразованние, в структуру, которую ни одна православная церковь не признает и не поймет, как с ней общаться“.

Добавление „Московского патриархата“ было компромиссным решением в 2002 году. Сейчас же церковь хочет и просит убрать эти слова и остаться Эстонской православной церковью. Планируются внести и некоторые поправки в уставы церкви, которые как раз касаются связей между церквями, а также документов.

„Для нас устав - это Томос 1993 года, выданный патриархом Алексием, и, понятно, это законы Эстонской Республики. Мы живем в Эстонии и мы, безусловно, этими законами руководствуемся“, - объясняет священник.

ЭПЦ был предложен вариант объединения с Эстонской апостольской православной церковью (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik), однако этот вопрос сейчас закрыт.

„Это проблема не только между нашими структурами, а проблема выше нас: Эстонская апостольская церковь является канонической частью Константинополя, а мы являемся - Московского патриархата, - объясняет епископ. - В данный момент патриархаты тоже с друг другом не общаются, а мы не можем этот вопрос решать без патриархата“.