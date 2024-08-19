Собака заперла маленького ребенка в машине, пришлось вмешаться спасателям

В субботу в 14:17 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Саверна, волости Канепи, в автомобиле заблокированы собака и 1,3-летний ребенок.

Как выяснилось, собака, оставленная на короткое время в машине вместе с малышом, вероятно, случайно нажала на кнопку замка. Добровольные спасатели из Саверна оперативно открыли дверь. Ребенок даже не проснулся во время происшествия.

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