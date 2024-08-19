Будущий производитель боеприпасов в Эмари должен иметь выход на международный рынок. Певкур: потребности Эстонии не так велики

По словам Певкура, это связано с тем, что производство боеприпасов очень интернациональное, а потребности Эстонии в боеприпасах не так велики, как можно было бы производить в Эмари. „Конечно, было бы хорошо, если бы это была компания с эстонскими корнями“, — сказал он.