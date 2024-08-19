Новости Эстонии
19.08.2024, 11:35

Будущий производитель боеприпасов в Эмари должен иметь выход на международный рынок. Певкур: потребности Эстонии не так велики

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Министр обороны Ханно Певкур
Министр обороны Ханно Певкур
ФОТО: Teele Toova | Delfi Meedia

Министр обороны Ханно Певкур поручил Государственному центру оборонных инвестиций (РКИК) найти предпринимателя, который в порядке исключения в начале следующего года начнет производство боевой техники и боеприпасов в военном городке Эмари. Хотя, по мнению министра обороны, предпочтительнее, чтобы конкурс выиграла местная компания, но она должна иметь выход на международные рынки.

По словам Певкура, это связано с тем, что производство боеприпасов очень интернациональное, а потребности Эстонии в боеприпасах не так велики, как можно было бы производить в Эмари. „Конечно, было бы хорошо, если бы это была компания с эстонскими корнями“, — сказал он.

В военном городке Эмари военное оборудование и боеприпасы будут производиться в меньших масштабах, чем в планируемом оборонном индустриальном парке. По словам Певкура, в этом городе сложнее производить крупные снаряды, так как они там просто не помещаются. „Однако вполне осуществимы планы производить заряды взрывчатого вещества или малого калибра. Но посмотрим, какие предложения поступят“, - сказал Певкур.

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