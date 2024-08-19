19.08.2024, 11:35
Будущий производитель боеприпасов в Эмари должен иметь выход на международный рынок. Певкур: потребности Эстонии не так велики(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр обороны Ханно Певкур поручил Государственному центру оборонных инвестиций (РКИК) найти предпринимателя, который в порядке исключения в начале следующего года начнет производство боевой техники и боеприпасов в военном городке Эмари. Хотя, по мнению министра обороны, предпочтительнее, чтобы конкурс выиграла местная компания, но она должна иметь выход на международные рынки.
По словам Певкура, это связано с тем, что производство боеприпасов очень интернациональное, а потребности Эстонии в боеприпасах не так велики, как можно было бы производить в Эмари. „Конечно, было бы хорошо, если бы это была компания с эстонскими корнями“, — сказал он.
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