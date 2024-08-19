Много или мало? Молодежь хочет получать более 1500 евро чистыми

„Четверть молодых людей заявили в опросе, что при сегодняшних навыках и знаниях справедливая зарплата для них составит 1500-2000 евро. Чуть более 20% отметили, что их потребности будут покрыты чистым доходом в 2000-3000 евро. Однако 17% молодых людей считают, что смогут справиться с зарплатой в 1000-1500 евро“, - подчеркнула Виктория Ткач, руководитель проектов частных клиентов SEB.

Ткач отметила, что чем моложе респонденты, тем они считают более низкий доход достаточным для покрытия ежемесячных потребностей. Пятая часть 18-22-летних заявила, что дохода в 500-1000 евро достаточно для покрытия их потребностей, тогда как с этим согласились лишь 8% 23-25-летних и 7% 26-29-летних.

Лишь 7% молодых людей отметили, что им необходимо зарабатывать более 3000 евро в месяц, чтобы покрыть свои потребности. „Рост цен и высокая инфляция, несомненно, коснулись и молодежи. Мы видим, что многие молодые люди во время учебы стали больше работать, чем раньше, чтобы лучше справляться с повседневными расходами“, - сказала Ткач. Она добавила, что сегодняшняя молодежь также достаточно образована и с раннего возраста начинает набирать опыт работы, поэтому она также конкурентоспособна на рынке труда и заслуживает достойную зарплату.

Более половины (60%) молодых людей, ответивших на опрос, работает, и почти 30% молодых людей признались, что их доход после уплаты налогов составляет менее 1000 евро в месяц. Меньшая часть, 15% опрошенных, зарабатывает более 2000 евро.

„Хотя зарплатные ожидания между женщинами и мужчинами не сильно различаются, женщинам приходится довольствоваться меньшим. Примечательно, что среди молодых людей с доходом более 1000 евро больше мужчин, чем женщин. Такую зарплату получают более половины мужчин, женщины получают такую ​​же зарплату на 7% меньше“, - отметила Ткач. Она заявила, что, хотя разрыв в заработной плате в Эстонии за последние несколько лет немного сократился, до равной заработной платы для мужчин и женщин предстоит пройти еще долгий путь.

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