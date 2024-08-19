В Таллинне открылся обновленный центр крови

Как отметила заведующая Центром крови Северо-Эстонской региональной больницы Аве Леллеп, слова которой передала пресс-служба медучреждения, модернизация отделения на Эдала была очень важна для доноров, так и персонала.

„Были обновлены системы отопления и вентиляции, помещения теперь уютные и имеют современный интерьер, перед зданием есть бесплатная парковка, в том числе возможность для парковки велосипедов. К центру удобно подъехать и на общественном транспорте“, – рассказала Леллеп.

На время реконструкции отделения на Эдала Центр крови снимал помещения на бульваре Эстония. „Таллинн утвердил детальную планировку квартала, расположенного между бульваром Эстония, улицей Каубамая, бульваром Рявала и Театральной площадью, и здание скоро снесут, поэтому было невозможно заключить долгосрочный договор аренды“, – пояснила Леллеп.

Сдать кровь в Таллинне доноры также могут в отделении, расположенном в городке Юлемисте.

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