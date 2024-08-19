Новости Эстонии
19.08.2024, 13:35

Предложение Юргена Лиги облагать налогом фонд зарплаты накалило страсти. Предприниматель-соцдем: министр финансов выдвинул непродуманную идею

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Предложение министра финансов облагать не прибыль предприятий, а фонд заработной платы вызвало жаркую дискуссию в социальных сетях.
Предложение министра финансов облагать не прибыль предприятий, а фонд заработной платы вызвало жаркую дискуссию в социальных сетях.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) в данном в четверг, 15 августа, интервью изданию Äripäev предложил облагать налогом не прибыль предприятий, а фонд заработной платы работников предприятий. Хотя Лиги надеялся, что такое предложение не расстроит его партнеров по коалиции, социал-демократы выступили решительно против этой идеи. Члены партии активно высказываются в социальных сетях, иногда переходя на личности.

„Пока ни официальное предложение не сделано, ни решение не принято. Следует обсудить плюсы и риски“, - написал Юрген Лиги в социальных сетях, комментируя дискуссию, разгоревшуюся после высказанной им идеи.

„Я согласен с Юргеном Лиги в том, что выбирать приходится между плохим и очень плохим. В этом отношении он абсолютно прав. Однако мне кажется, что наш министр финансов выдвинул непродуманную идею“, - сказал в интервью Delfi предприниматель и заместитель председателя Социал-демократической партии Лаури Паэвеэр.

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