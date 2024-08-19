19.08.2024, 13:35
Предложение Юргена Лиги облагать налогом фонд зарплаты накалило страсти. Предприниматель-соцдем: министр финансов выдвинул непродуманную идею(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) в данном в четверг, 15 августа, интервью изданию Äripäev предложил облагать налогом не прибыль предприятий, а фонд заработной платы работников предприятий. Хотя Лиги надеялся, что такое предложение не расстроит его партнеров по коалиции, социал-демократы выступили решительно против этой идеи. Члены партии активно высказываются в социальных сетях, иногда переходя на личности.
„Пока ни официальное предложение не сделано, ни решение не принято. Следует обсудить плюсы и риски“, - написал Юрген Лиги в социальных сетях, комментируя дискуссию, разгоревшуюся после высказанной им идеи.
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