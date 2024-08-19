Предложение Юргена Лиги облагать налогом фонд зарплаты накалило страсти. Предприниматель-соцдем: министр финансов выдвинул непродуманную идею

„Пока ни официальное предложение не сделано, ни решение не принято. Следует обсудить плюсы и риски“, - написал Юрген Лиги в социальных сетях, комментируя дискуссию, разгоревшуюся после высказанной им идеи.

„Я согласен с Юргеном Лиги в том, что выбирать приходится между плохим и очень плохим. В этом отношении он абсолютно прав. Однако мне кажется, что наш министр финансов выдвинул непродуманную идею“, - сказал в интервью Delfi предприниматель и заместитель председателя Социал-демократической партии Лаури Паэвеэр.