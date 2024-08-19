СВОДКА ЗА СУТКИ | Пьяные за рулем, электросамокаты и две оборванные жизни

В 03:46 в Харьюмаа, волости Ляэне-Харью, деревня Лауласмаа, на 31-м километре дороги Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна, произошло дорожно-транспортное происшествие, где 17-летний молодой человек на автомобиле Volkswagen Passat вылетел с дороги в лес. На месте погиб 17-летний молодой человек, который был пассажиром автомобиля. Водитель был доставлен в больницу, где позже скончался.

В 06:52 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Юхкентали, 46 в Таллинне, где 37-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения упала с электросамоката Тuul. Женщину доставили в больницу.

В 17:33 зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие в Пярну, Рижское шоссе, 143, где автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 32-летняя женщина, столкнулся с электросамокатом, которым управлял 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Мотоциклиста доставили в больницу. Оба участника ДТП утверждали, что при пересечении перекрестка им горел зеленый свет светофора. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

В 22:07 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Э. Вильде, 118 в Таллинне, где 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на велосипеде и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

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