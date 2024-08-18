В понедельник на небе появится голубая суперлуна. В осенние месяцы суперлуние можно будет увидеть еще трижды

По данным НАСА, пик полнолуния придется на 21:26 в понедельник. Полная луна впервые появится уже сегодня, но будет видна до среды.

По данным НАСА, суперлуние возникает, когда орбита Луны оказывается ближе всего к Земле во время полнолуния. Наименьшее расстояние Луны от Земли — 356 410 км, наибольшее — 406 700 км, среднее — 384 400 км.

Во время пика суперлуния в этом месяце Луна будет находиться на расстоянии около 362 000 км от Земли. В сентябре она будет еще ближе к Земле: на расстоянии примерно в 357 000 км. С Земли суперлуна выглядит крупнее обычной полной Луны, а также на 16% ярче.

Августовское суперлуние — первое из четырех в этом году. Следующие можно будет наблюдать 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Известно, что термин „суперлуна“ впервые был использован астрологом Ричардом Ноллом в 1979 году, который описал его в журнале Dell Horscope.

Завтрашняя суперлуна — это одновременно и так называемая голубая луна. В астрономии этот термин используется для описания редкого явления, которое происходит в среднем раз в два или три года, когда за один календарный месяц наблюдаются два полнолуния. По данным НАСА, первое задокументированное использование этого термина на английском языке датируется 1528 годом.

В разных местах и ​​в разное время это явление также называлось по-разному. В настоящее время используется общепринятый термин „голубая луна“, но не из-за голубого цвета луны. Такое название основано на английском идиоматическом выражении Once in a Blue Moon, что означает редкое явление, объясняет на своем сайте учитель эстонского языка и литературы Моника Ундо.

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