Сломался паром Runö, пассажиров в районе Рухну обслуживают запасные суда

По словам Аэру, завтра утром начнется расследование причин поломки. „Надеюсь, они решат ситуацию с поломкой, и тогда мы сможем продолжить работу по графику“, — сказал он.

Поломка была обнаружена сегодня. „Как всегда бывает с этой техникой — иногда она работает, а иногда не хочет работать так, как должна. Такое решение было принято, чтобы предотвратить худшее“, - сказал капитан и добавил, что на воду были спущены запасные корабли.

По словам Аэру, хотя на данный момент информации на сайте нет, они постараются разместить ее как можно скорее. „В настоящее время мы работаем. Эта информация будет загружена на сайт в течение дня“, - подтвердил он.

Скоростной катамаран Runö начинает сезон работы 1 мая и завершает 31 октября.

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