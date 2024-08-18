Председателем новой партии ERK стал Сильвер Куузик, его заместителями — Яак Валге и Антс Фрош

Сильвер Куузик, ставший единственным кандидатом в председатели партии, был избран на этот пост 136 голосами, 19 бюллетеней были признаны недействительными.

Избранный заместителем председателя Антс Фрош набрал 125 голосов, его коллега по должности Яак Валге - 128 голосов.

Третий кандидат на должность, Пеэтер Эрнитс, набрал 36 голосов.

В правление партии были избраны: Хенн Пыллуаас - 121 голос, Хелле Куллеркупп - 115 голосов, Андрес Ауле - 100 голосов, Руубен Каалеп - 98 голосов, Хелен Ребане - 98 голосов, Пауль Пуустусмаа - 88 голосов, Рейн Сууркаск - 74 голосов, Пеэтер Эрнитс - 71 голос, Андри Кийге - 52 голоса, Рауль Сием - 50 голосов, Анника Лейес - 49 голосов и Эйно Эркки Йоханнес Рантанен - 47 голосов.

В качестве кандидатов в состав правления также выдвигались Меэлис Тоом, Рауль Киви, Лаури Кони, Калью Тамме, Яко Кулл, Андрес Остра, Каймар Мекк, Рональд Юдин, Уго Райт Мей, Алар Маас, Даниэль Мереяэр, Георг Кирсберг, Каарель Яак Роосааре и Хейно Мяркс.

Рональд Юдин, Рауль Киви, Калью Тамме, Кятлин Кууск и Меэлис Иваск были избраны в суд чести партии, состоящий из пяти членов.

По словам Хенна Пыллуааса, бывшего заместистеля председателя EKRE и основателя партии „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK), идея создания партии ERK возникла после того, как его и многих других членов изгнали из EKRE. Новая партия планирует принять участие в местных выборах в следующем году.

На сегодняшний день партия имеет три отделения: в Отепя, Вильянди и Таллинне.

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