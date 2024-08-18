Экономика
18.08.2024, 13:31

Elering проложит второй подводный кабель между островами Сааремаа и Муху

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Прокладка кабеля Elering в районе острова Муху 2015 году
Прокладка кабеля Elering в районе острова Муху 2015 году
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

Оператор электросетей Elering начал работы по прокладке второго подводного кабеля напряжением 110 кВ между островами Сааремаа и Муху, сообщает rus.err.ee.

Благодаря подводному кабелю можно будет демонтировать воздушную линию электропередачи, которая несколько десятилетий представляет опасность для птиц.

Пятикилометровый подводный кабель спустят на дно моря целиком со специально предназначенного для этого судна.

„Мы планируем ввести в эксплуатацию подводный кабель осенью, возможно, в сентябре или октябре. После этого можно будет приступить к демонтажу воздушной линии электропередачи, проходящей между островами Сааремаа и Муху, и ее опоры“, – сказал член правления Elering Рейго Кебья.

Установка кабеля обойдется в 7,3 миллиона евро.

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