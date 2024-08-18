Российский физик и активист Михаил Тамм: „В Эстонии все работает лучше, чем где-либо еще, и с большим отрывом“

Тогда я старался находить любой способ кратковременно куда-нибудь уехать, просто чтобы подышать. В итоге я как-то с этим справился и решил остаться, в основном потому, что была востребованность, интересная работа, ощущение, что я нужен. У меня не очень большие иллюзии относительно моего выдающегося научного уровня, и я понимаю, что если бы я поехал исследователем куда-нибудь в Германию, Францию, Америку, то там таких как я несколько сотен наберется, может — десятков, если говорить про более узкую область. А тут я находился в ситуации, когда был уверен, что есть вещи в современной физике, которые лучше меня в России преподавать никто не может.

Вот это ощущение, когда ты видишь человека с огромным георгиевским бантом в метро, и очень хочется ему дать в морду. И очень тяжело от этого.

Первый большой кризис у меня случился в 2014-м году. Мне было тяжело находиться в России физически.

С 2006 по 2021 год я проработал в МГУ и одновременно с 2013 года работал по совместительству в Высшей школе экономики, в департаменте прикладной математики МИЭМ. В МГУ я прошел путь от инженера до доцента, в МИЭМе был доцентом, читал лекции для студентов по физике мягких сред и статистической физике, сложным сетям, занимался научной работой. Еще на физтехе я читал спецкурс пару сезонов, в один из них это была, пожалуй, лучшая группа студентов, какую я когда-либо видел.

Вопреки желаю моих любимых учителей, я поступил на физфак МГУ, а не на Физтех. Окончил МГУ, защитил диссертацию, работал в группе Алексея Ремовича Хохлова, на полтора года уезжал на постдок во Францию. Вернулся в 2006 году, потому что мне хотелось в тот момент жить в России.

У меня в семье почти все были научными сотрудниками или преподавателями, и я с детства предполагал, что моя жизнь будет как-то связана с наукой. Физика меня в средней школе не интересовала, казалось, что это скукотища. Меня в основном интересовала математика, пока я не перешел во 2-ю школу в девятом классе. Там у меня были замечательные учителя, и заслуга моих учителей, в особенности Дмитрия Анатольевича Александрова (но также и Рудольфа Карловича Бега, и Виктора Вячеславовича Волкова, и Сергея Алексеевича Гордюнина) в том, что я превратился в физика, очень велика.

Тамм, как известно ― очень распространенная эстонская фамилия. Поэтому многие в Эстонии думают, что Игорь Евгеньевич Тамм, мой прадед и основатель одной из ведущих советских школ физики, „их“. К сожалению, я должен отметить, что это не так. Игорь Евгеньевич был по фамилии и на четверть по крови немец, а в остальном ― русско-украинского происхождения. До той глубины, до которой мы знаем его биографию, никаких связей с Эстонией у него нет. И раз уж мы об этом заговорили, скажу еще заодно, что я тут обнаружил, читая Википедию, что, видимо, существует какая-то группа людей, которым почему-то очень важно доказать, что Игорь Евгеньевич ― еврей. Так что воспользуюсь случаем и их успокоить: евреем он тоже не был, это совершенно точно.

Вы упомянули, что вас обрадовало предложение в том числе потому, что это Таллинн. Вы бывали здесь раньше?

Это лаборатория, которая называется Cultural data analytics. Ее директор оказался достаточно сумасшедшим человеком, чтобы считать, что лаборатории, которая занимается анализом данных, связанных с историей культуры, искусства, медиа, нужен свой физик. Я тоже так считаю, и мы с ним в этом смысле нашли друг друга. И вот уже три года я участвую в этой деятельности.

В тот момент, когда я это понял, стал рассматривать возможности куда-нибудь уехать хотя бы временно. И очень быстро мне страшно повезло ― я нашел работу, которая была, во-первых, интересна профессионально, а во-вторых, была в Таллинне. И в-третьих, меня туда взяли.

Что за гражданскую активность не особенного высокого уровня вот-вот начнут сажать, я все-таки не предполагал. Но понимал, что так же совмещать уже будет нельзя.

В 2021-м году, после ареста Навального, после того, как я чуть-чуть посидел в полиции, у меня появилось ощущение, что такой режим жизни дальше невозможно будет поддерживать. Скоро ситуация станет такой, что надо будет выбирать ― либо ты занимаешься так, как я привык, своей профессией, либо так, как я привык, гражданской активностью.

И второе. В России, хоть я и постоянно занимался той или иной гражданской активностью, иллюзии, что все будет хорошо, у меня закончились в 2014-м году. Но при этом я всегда мог открыто говорить, что думаю. Все знали о моей гражданской активности, кому-то это нравилось, кому-то нет, но это никак не влияло на мою работу. И в течение семи лет так и продолжалось.

Естественно, я ожидал Старого города очень, и в полной мере получил ожидаемое: все, что помнил из детства, вернулось. Еще, в какой-то момент в самом начале, гуляя между лесом и морем, Кадриоргом и Старым городом, я понял, что это вот та сама страна из сказок Пушкина, которую мы все знаем, но которая совершенно непонятно где находится. Вот этот дуб зеленый на берегу моря, куда князя Гвидона прибивает в бочке, ― что это такое? Что это за среднерусский пейзаж, окруженный морем? И у меня возникло ощущение, что все это где-то здесь. Надо, наверное, отдельно сказать, что из этого никоим образом не следует, что российское государство имеет какие бы то ни было права на это место. Не имеет.

Мне сложно сейчас вспомнить, но было ощущение, что здесь должно быть хорошо. Помню, что не ожидал, что здесь окажется так много русского языка.

В общем, когда я принимал решение о выборе работы, то, что это Таллинн, было для меня отдельным сильным аргументом.

Я об этом почти забыл, но уже когда я был здесь, моя жена Таня обратила внимание, что все тридцать лет в книжном шкафу в моей московской квартире стояла маленькая картинка с воротами Виру, привезенная из той поездки .

Кроме того, для советской интеллигенции послесталинской эпохи балтийские республики были очень особенным местом, вокруг них была такая аура привлекательности, по меркам Советского Союза ― исключительности. И, конечно, я это как-то впитывал от более старших родственников и знакомых, и это на меня влияло.

Это был первый западный город, который я увидел в своей жизни. И была атмосфера свободы, были висящие на улицах флаги и ощущение некоторой эйфории от того, что страна добилась независимости.

Так или иначе, знание о том, что у меня по-эстонски звучащая фамилия, у меня было всегда. И какой-то интерес к Эстонии был. Мы все читали „Компромисс“ Довлатова, стихи Самойлова, Лотмана в телевизоре смотрели. Поэтому какая-то Эстония, конечно, была у меня в голове. Плюс когда я еще учился в школе, осенью 91-го года, через пару месяцев после официального объявления независимости Эстонии, мы были в Таллинне со школьной экскурсией, и это на меня очень сильное впечатление произвело.

Наверное, за то время что вы здесь живете, ваше мнение о стране трансформировалась. Какие стороны жизни здесь вам кажутся особенно привлекательными?

Главное, что пошло не так, как мы ожидали, связано не с Эстонией, а с миром в целом и с Россией. Конечно, я думал, что будет плохо, но войны совершенно не ожидал. И в итоге жизнь получилась несколько другой: я не был в России с января 2022-го. Даже к этому привык уже как-то.

Многие вещи оказались похожи на то, что ожидалось, в частности электронное государство и осмысленная бюрократия. Из пяти или шести стран, в которых я провел более чем пару месяцев, и имею представление о том, как там все устроено, могу сказать, что в Эстонии все работает лучше, чем где-либо еще, и с большим отрывом. Иметь дело с немецкой, французской, американской бюрократией ― гораздо меньше удовольствия.

Я всю жизнь прожил в Москве и Париже, двух огромных городах, а сейчас живу в городе среднего размера, и оказалось, что у этого есть множество плюсов. Ребенок у нас только в этом году идет в школу, поэтому мы не вполне имеем возможность это оценить, но есть ощущение того, что в Эстонии хорошее образование.

Еще одна вещь, которую я не особо ожидал и которую очень люблю ― это обилие и разнообразие зеленых пространств в Таллинне. И очень красивая страна вокруг, по которой можно ездить, хотя я большую часть времени мотаюсь по Таллинну и окрестностям, куда можно на велосипеде доехать.

А есть что-то, что хотелось бы поменять?

С одной стороны, невозможно же выбирать из меню по пунктам, „губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича“. Приходится формулировать свое отношение в целом. И в целом, безусловно, мне здесь очень нравится.