Более 75% жителей Эстонии недовольны своей нынешней зарплатой, почти треть — в трудном финансовом положении(8)
Почти треть (35%) трудоустроенных жителей Эстонии находятся в трудном финансовом положении, когда денег после покрытия ежемесячных расходов не остается. Лишь немногие могут позволить себе откладывать значительную часть своего дохода, пишет rus.err.ee со ссылкой на результаты опроса, проведенного порталом трудоустройства CV.ee.
35% респондентов ответили, что у них нет возможности откладывать средства. 26% опрошенных могут откладывать до 10% зарплаты, то есть довольно небольшую часть.
„В нынешних экономических условиях работникам трудно откладывать деньги, поскольку зарплаты не поспевают за ростом стоимости жизни, – сказал руководитель отдела продаж CV.ee Индрек Харьяк. – Судя по результатам опроса работодателей, в ближайшее время не стоит ожидать значительного повышения зарплат, что, в свою очередь, все больше затрудняет достижение финансовой безопасности“.
Как показал мониторинг рынка труда CV.ee, свыше 75% сотрудников недовольны своей нынешней зарплатой. Это заставляет соискателей беспокоиться о будущем, поскольку их зарплата не покрывает расходы на жизнь и у них нет финансовой подушки на случай непредвиденных обстоятельств. Работодатели также решили в ближайшие месяцы не повышать зарплаты и не вводить новых дополнительных бонусов, что может еще больше снизить финансовую уверенность сотрудников и увеличить стресс по поводу будущего.
У почти половины сотрудников повышение зарплаты за последний год было минимальным или отсутствовало вовсе. Лишь треть сотрудников получили повышение в размере 5-10%, а у некоторых зарплаты даже уменьшились. Это ставит многих людей в сложное положение, когда справляться с ростом стоимости жизни становится все труднее, отмечает портал.
Основная часть расходов жителей Эстонии приходится на:
- Продукты питания и предметы первой необходимости (66,1%);
- Жилищные расходы (аренда, ипотека) (56,2%);
- Коммунальные платежи и бытовые расходы (48,7%);
- Транспорт (автомобиль, общественный транспорт) (30,4%);
- Платежи по кредитам и возвраты долгов (28,2%);
В опросе, проведенном порталом CV.ee, приняли участие 3500 жителей Эстонии в возрасте от 20 до 59 лет.