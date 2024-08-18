Экономист Swedbank: желание работать у жителей Эстонии никогда прежде не было таким сильным

По сравнению с первым кварталом текущего года уровень безработицы снизился, тогда как уровень занятости, напротив, вырос. Как отмечают эксперты, такая ситуация прежде всего связана с ростом цен. Люди ищут дополнительные источники дохода, чтобы справиться с удорожанием жизни.

„Из данных Департамента статистики видно, что как занятость, так и желание работать и искать работу находятся на очень высоком уровне. Во втором квартале оба этих показателя стали рекордными. Прежде всего это обусловлено быстро растущими ценами. Удорожание заставляет людей искать дополнительные источники дохода. Схожие тенденции мы видим и в других странах – люди хотят работать. Однако в Эстонии этот показатель один из самых высоких в Европе. Если на первом месте среди стран-членов ЕС находится Швеция, то Эстония – на втором“, – сказала Эльмик.