Залог при аренде квартиры можно будет не платить? Новый эстонский стартап призван упростить процесс съема жилья

По мнению Ристо Клаузена, одна из главных проблем арендодателей — арендаторы, у которых хромает платёжная дисциплина, и за которыми, по сути, приходится бегать. „CasaPay сначала анализирует доходы потенциального арендатора, что даёт арендодателю возможность выбрать арендатора на основе объективных данных, а не интуиции. Комплексная справочная работа также проводится в отношении иностранцев, у которых нет местной истории, и поэтому арендодателю было бы сложно самостоятельно оценить их платёжеспособность и платёжную дисциплину“, – сказал Клаузен.

„Когда подходящий арендатор выбран, CasaPay в сотрудничестве с If Insurance гарантирует арендодателю получение как арендной платы, так и коммунальных платежей в полном объёме, независимо от того, платит ли арендатор. Страховка покрывает все платежи в течение трёх месяцев, даже если арендатор, к примеру, потеряет работу и не сможет платить сам, что создаёт буфер и обеспечивает большее чувство уверенности обеим сторонам“, — сказал Клаузен.

По словам основателя CasaPay, страхование имущества без долгих разговоров покроет расходы на сумму до 15 000 евро, если в квартире будет что-то повреждено. „Страхование имущества распространяется также на арендаторов с домашними животными и маленькими детьми. Арендодатели зачастую не хотят иметь дело с арендаторами с детьми или домашними животными или просят залог в несколько раз больше обычного, но, благодаря новой платформе, необходимость в большом первом платеже или отдельной страховке отпадает“, – добавил Клаузен.

„Кроме того, арендаторам больше не нужно вносить залог, что даёт больше возможностей, например, студентам или молодым людям, начинающим самостоятельную жизнь. Помимо отсутствия залога, впервые в Эстонии у арендаторов есть возможность платить арендную плату еженедельными платежами, при этом арендодатель застрахован от всех возможных рисков неисполнения обязательств“, – добавил Клаузен.