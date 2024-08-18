Залог при аренде квартиры можно будет не платить? Новый эстонский стартап призван упростить процесс съема жилья(2)
Ристо Клаузен, соучредитель успешных международных стартапов Bike-ID и Inzmo, в сотрудничестве с If Kindlustus запустил уникальную для Европы платформу договоров об аренде недвижимости и соответствующих платежей CasaPay, которая позволяет владельцу недвижимости всегда получать плату за аренду и коммунальные платежи в полном объёме, а арендаторов освобождает от уплаты залога.
По мнению Ристо Клаузена, одна из главных проблем арендодателей — арендаторы, у которых хромает платёжная дисциплина, и за которыми, по сути, приходится бегать. „CasaPay сначала анализирует доходы потенциального арендатора, что даёт арендодателю возможность выбрать арендатора на основе объективных данных, а не интуиции. Комплексная справочная работа также проводится в отношении иностранцев, у которых нет местной истории, и поэтому арендодателю было бы сложно самостоятельно оценить их платёжеспособность и платёжную дисциплину“, – сказал Клаузен.
„Когда подходящий арендатор выбран, CasaPay в сотрудничестве с If Insurance гарантирует арендодателю получение как арендной платы, так и коммунальных платежей в полном объёме, независимо от того, платит ли арендатор. Страховка покрывает все платежи в течение трёх месяцев, даже если арендатор, к примеру, потеряет работу и не сможет платить сам, что создаёт буфер и обеспечивает большее чувство уверенности обеим сторонам“, — сказал Клаузен.
По словам основателя CasaPay, страхование имущества без долгих разговоров покроет расходы на сумму до 15 000 евро, если в квартире будет что-то повреждено. „Страхование имущества распространяется также на арендаторов с домашними животными и маленькими детьми. Арендодатели зачастую не хотят иметь дело с арендаторами с детьми или домашними животными или просят залог в несколько раз больше обычного, но, благодаря новой платформе, необходимость в большом первом платеже или отдельной страховке отпадает“, – добавил Клаузен.
„Кроме того, арендаторам больше не нужно вносить залог, что даёт больше возможностей, например, студентам или молодым людям, начинающим самостоятельную жизнь. Помимо отсутствия залога, впервые в Эстонии у арендаторов есть возможность платить арендную плату еженедельными платежами, при этом арендодатель застрахован от всех возможных рисков неисполнения обязательств“, – добавил Клаузен.
„Мы ставим перед собой высокую цель — сделать аренду дешевле, безопаснее и, конечно же, проще, чем раньше. Арендаторы получат удобную возможность вносить арендную плату и оплачивать счета за коммунальные услуги несколькими щелчками мыши, а арендодатели смогут получать в режиме реального времени общий обзор, который включает как срок действия договора, так и обзор счетов“, — сказал Клаузен.
„В Европе такой услуги нет, на самом деле, рынок, по сути, глобальный – наш головной офис находится в Лондоне, и совсем вскоре мы планируем выйти на испанский рынок“, – добавил Ристо Клаузен.
К CasaPay присоединились крупные игроки рынка аренды – Kinnisvara24.ee, Uus Maa, Remax, Kurg & Korsten, Scandium Living, Kaanon, Raid & Co и Laam Kinnisvara. На данный момент сервисом CasaPay через партнёров охвачено более 500 арендных квартир. Юридический анализ приложения провели юристы юридических фирм Hedman Partners и TARK Legal, а за страхование имущества отвечает If Kindlustus. Создателями и инвесторами CasaPay являются эксперты с многолетним опытом работы в сфере недвижимости Эстонии и финский инвестиционный фонд Icebreaker.
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