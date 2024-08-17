В первом полугодии убыток Nordica вырос до 8,2 млн евро

Согласно данным компании, которые пока не прошли аудиторскую проверку, консолидированный чистый убыток Nordica в первом полугодии 2024 года составил 8 млн 246 тысяч евро, в том же периоде прошлого года он был равен 7,6 млн евро.

При этом во втором квартале 2024 года финансовое положение предприятия несколько улучшилось. Убытки Nordica во втором квартале составили 1,99 млн евро, тогда как за тот же период 2023 года чистый убыток был равен 4,76 млн евро.

Выручка от продаж снизилась в первом полугодии с 28,6 до 24,2 млн евро.