ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (906-й день) | Зеленский призвал западных партнеров дать Украине „зеленый свет“ на применение дальнобойного оружия

Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало непрямые переговоры между Москвой и Киевом о прекращении ударов по объектам энергетики

В этом месяце Украина и Россия должны были направить делегации в Доху для непрямых переговоров о заключении соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, что было бы равносильно частичному прекращению огня и дало бы передышку обеим сторонам, пишет газета Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с ходом этих обсуждений. Но, по их словам, непрямые переговоры, в которых Катар выступал в качестве посредников и встречался отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в Курскую область.

Утром 17 августа российские военные нанесли удар ракетой „Искандер-К“ по городу Сумы.

Как заявили в ГСЧС Украины, в результате загорелись десять автомобилей, припаркованных у жилой многоэтажки. Пострадали два человека, сообщили в украинском МВД. Как сообщается, в результате обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, которые находились на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами.

В Мирнограде Донецкой области один человек, четверо ранены в результате удара бомбой

Один человек погиб и еще четверо ранены в результате сброса российскими войсками корректируемой авиабомбы на Мирноград Донецкой области, сообщил в телеграме глава областной военной администрации украинского города Вадим Филашкин.

Он также опубликовал фотографии разрушенного многоэтажного дома. Ранее сообщалось, что в доме было девять этажей и он оставался недостроенным.

Российская сторона не комментировала эти заявления.

Агентство Reuters в деталях реконструировало хронологию реакций российских властей на начало операции ВСУ в Курской области

Журналисты пришли к выводу, что самое масштабное со времен Второй мировой войны вторжение иностранных войск на территорию РФ стало полной неожиданностью как для политического руководства страны, так и для военного командования.