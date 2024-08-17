WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало непрямые переговоры между Москвой и Киевом о прекращении ударов по объектам энергетики

Но, по их словам, непрямые переговоры, в которых Катар выступал в качестве посредников и встречался отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны неожиданным вторжением Украины в Курскую область. Ранее об этих переговорах не сообщалось, пишет Русская служба BBC.

Москва назвала наступление ВСУ в Курской области „эскалацией“, сказал дипломат, осведомленный о ходе переговоров, добавив, что Киев не предупредил Доху о наступлении. По словам собеседника газеты, хотя Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху, Катар от этого отказался, поскольку не считает одностороннюю встречу полезной.

В канцелярии президента Украины WP сообщили, что саммит в Дохе был отложен „из-за ситуации на Ближнем Востоке“, но он состоится в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проведет консультации со своими партнерами о реализации того, что обсуждалось. Кремль не ответил на просьбы о комментарии. Белый дом отказался от комментариев.

По словам чиновников, которые говорили с корреспондентами WP на условиях анонимности, некоторые участники надеялись, что подобные непрямые переговоры смогут привести к более всеобъемлющему соглашению о прекращении войны впоследствии.