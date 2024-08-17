17.08.2024, 21:05
Прокурор США обвиняет эстонские IT-компании в создании сайтов, где можно по фото раздеть женщин и детей(20)
ФОТО: Youtube
В этом году связанные с Эстонией сайты, где с помощью искусственного интеллекта можно в несколько кликов "раздеть“ любую женщину, посетило более 30 миллионов человек. На одном таком сайте можно даже "оголить“ изображения детей, пишет Eesti Ekspress.
Прокуратура Сан-Франциско в США обвиняет две эстонские компании и одно частное лицо в использовании искусственного интеллекта для создания фотографий обнаженных женщин.
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