Новости Эстонии
17.08.2024, 21:05

Прокурор США обвиняет эстонские IT-компании в создании сайтов, где можно по фото раздеть женщин и детей

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MA PANEN TEIE EBASEADUSLIKU ÄRI KINNI! San Francisco prokurör David Chiu teatas sel neljapäeval peetud pressikonverentsil süüdistuse esitamisest libaalastipiltide valmistajate vastu.
MA PANEN TEIE EBASEADUSLIKU ÄRI KINNI! San Francisco prokurör David Chiu teatas sel neljapäeval peetud pressikonverentsil süüdistuse esitamisest libaalastipiltide valmistajate vastu.
ФОТО: Youtube

В этом году связанные с Эстонией сайты, где с помощью искусственного интеллекта можно в несколько кликов "раздеть“ любую женщину, посетило более 30 миллионов человек. На одном таком сайте можно даже "оголить“ изображения детей, пишет Eesti Ekspress.

Прокуратура Сан-Франциско в США обвиняет две эстонские компании и одно частное лицо в использовании искусственного интеллекта для создания фотографий обнаженных женщин.

Обвиняемые владеют в интернете тремя общедоступными веб-сайтами, на которых можно загрузить фотографии женщин в одежде, а затем при помощи искусственного интеллекта „обнажить“ их, придав вполне фотореалистичный вид.

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