ФОТО | Потепление в отношениях? Яак Мадисон приехал на летние дни Центристской партии

По словам Андреса Калвика, руководителя отдела по связям с общественностью Центристской партии, если посмотреть, как депутат Европарламента был принят на летних днях, можно сказать, что отношения Мадисона с центристами достаточно теплые. „Это подтвердили и неоднократные аплодисменты, и его разговоры после выступления. Кажется, Центристская партия приняла его очень хорошо“, - сказал он.

Калвик добавил, что появление Мадисон на летних днях партии стало неожиданностью. Беспартийный депутат Европарламента выступил перед началом политических дебатов. Среди прочего, в своей речи он признал активную роль Центристской партии в выдвижении предложений по вопросам экономики и финансов страны.

„Наша политическая партия ждет в свои ряды политиков, разделяющих наше мировоззрение. Как показала речь Мадисона, мы практически на одной волне. Его речь оставила такое впечатление“, - сказал Калвик.

Неделю назад председатель Центристской партии Михаил Кылварт и Мадисон уже встречались, чтобы обсудить происходящее на политической сцене. А 14 августа они выступили с совместным заявлением, призвав оппозицию объединиться. При этом Кылварт считает маловероятным, что Мадисон присоединится к Центристской партии, поскольку их партия не может предложить ему хорошую позицию.

По словам Яака Мадисона, возможностей, в какую партию вступить, много, но с точки зрения политики он по-прежнему ладит со всеми. „Завтра, например, я пойду на заседание ERK, буду там выступать“, - сказал он.

Калвик подтвердил, что на данный момент Мадисон не планирует вступать в Центристскую партию. „Акцент на слове „на данный момент““, - подчеркнул он.

Мадисон добавил, что поехал на летние дни Центристской партии не по собственной инициативе, а по приглашению Михаила Кылварта.

Летние дни Центристской партии проходят 17 и 18 августа на базе отдыха Madsa в Отепя. По словам Андреса Калвика, на летние дни приехали около 300 членов партии.