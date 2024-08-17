"Начать надо как можно скорее“. Министр обороны поставил задачу найти производителя боеприпасов в Эмари(13)
Министр обороны Ханно Певкур поручил Государственному центру оборонных инвестиций (RKIK) создать возможность для компаний уже в начале следующего года начать производство боевой техники и боеприпасов в военном городке Эмари.
„В нынешней ситуации с безопасностью необходимо как можно скорее начать в Эстонии производство боеприпасов, - заявил министр обороны Певкур. - Пока не будет оборонного индустриального парка, нам придется искать пути ускорения производства боеприпасов в Эстонии“.
По словам министра обороны, один из вариантов — предоставить на тендерной основе тому или иному предприятию возможность запустить производство боеприпасов в Эмари. „Там для этого имеется инфраструктура с соответствующими требованиями к безопасности и надежности“, - добавил министр обороны Ханно Певкур.
В ближайшее время Государственный центр оборонных инвестиций организует тендер, победитель которого на три года (с возможностью продления еще на два года) получит в военном городке Эмари территорию площадью около 8900 квадратных метров с семью складскими помещениями. Объект должен использоваться для производства боеприпасов и взрывчатых веществ.
Поставщик должен иметь необходимые разрешения на производство.
В военном городке Эмари планируется начать производство боеприпасов не позднее начала 2025 года.